Vrouwen ondanks economische meewind op latere leeftijd moeder

,,Het was altijd zo dat we een samenhang zagen met het consumentenvertrouwen. Als daar een dip was, zagen we die een of twee jaar later terug in dalende geboortecijfers. Maar het frappante is dat we nu al enkele jaren een oplevend consumentenvertrouwen zien, maar nog geen stijging in de geboortecijfers’’, constateert demograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit nieuwe cijfers blijkt zelfs dat na een reeks stabiele jaren de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen iets oploopt: van 29,4 in 2014 naar 29,8 in 2017. Ter vergelijking, in 1970 lag die leeftijd rond de 24. Latten vermoedt dat het in zwang raken van flexwerk een van de oorzaken is, al is dat niet onomstotelijk bewezen. Uit onderzoek komt wel naar voren dat vrouwen die flexwerken minder vaak aan kinderen beginnen dan vrouwen met een vaste baan. Stellen willen eerst zekerheid.

Geen vast dienstverband

Maar er spelen mogelijk meer factoren een rol. Zo kan het ook lastiger zijn een huis en een hypotheek te krijgen als er geen vast dienstverband is. ,,En ik denk persoonlijk dat ook de onzekerheid over relaties een rol speelt. Je ziet dat onder twintigers relaties regelmatig verbroken worden’’, zegt Latten.

Dat met name twintigers niet aan kinderen beginnen, kan later nog worden ingehaald. Steeds vaker worden kinderen ter wereld gebracht door moeders die de 35 al zijn gepasseerd. Gemiddeld krijgen Nederlandse vrouwen overigens ook steeds minder kinderen. Werden in 2010 nog 1,8 kinderen per vrouw geboren, nu is dat 1,61.