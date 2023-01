Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van... Bas Kuijlenburg (1962-2022): muziekwereld rouwt om alleskunner en teamspeler

Door Fadime Demir

Bas Kuijlenburg was dertig jaar als solist en koorzanger verbonden aan De Nationale Opera. De gerenommeerde bas-bariton dacht niet in muzikale hokjes en trad met evenveel enthousiasme op in opera’s, operettes, concerten en musicals. Afgelopen maand overleed Kuijlenburg op 60-jarige leeftijd bij een tragisch verkeersongeluk; op weg naar een koorrepetitie.