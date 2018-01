Grote doorbraak in slepende kidnap-zaak: Insiya bijna thuis

Het vonnis is een grote doorbraak in de slepende kidnap-zaak omdat India tot nu toe amper meewerkte aan een terugkeer van het meisje. Insiya werd anderhalf jaar geleden met geweld ontvoerd in opdracht van haar vader Shehzad Hemani. Nederlandse rechters spraken zich al eerder uit over de terugkeer van Insiya naar ons land.

Nu een speciale familierechtbank in India hetzelfde oordeelt, lijkt een snelle repatriëring nabij. Een zielsgelukkige moeder Nadia, die vandaag ook nog jarig is, kon haar geluk niet op. „Eindelijk gerechtigheid”, aldus de moeder. „Toch geloof ik het allemaal pas als ik Insiya weer in mijn armen kan sluiten.”