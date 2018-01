Onafhankelijk onderzoek naar cv-ketels Nefit

Eerder constateerden experts die in opdracht van RTL onderzoek deden naar de ketels, dat die een verhoogd risico op brandgevaar en koolmonoxidevergiftiging opleveren. Het probleem zit volgens hen in de zogeheten warmtewisselaar. Die zou kan door hitte vervormen en heet rookgas lekken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen. Alleen al in Nederland zijn 128.900 van deze ketels verkocht.

Naar aanleiding van de bevindingen van de experts vroeg de Nederlandse Voedsel en -Warenautoriteit (NVWA) van fabrikant Nefit alle informatie op over cv-ketels van het type Nefit Topline. Bruins heeft geen aanwijzingen dat Nefit informatie heeft verzwegen en foutieve informatie heeft verstrekt aan de NVWA over de ketels.