Bronbescherming journalisten in wet

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. In elk geval CDA, D66, GL, SP, PvdA en 50Plus zeggen de wet te willen steunen.

De grote overwinning voor journalisten en hun bronnen werd echter al eerder behaald. Rechters oordeelden al dat journalisten hun tipgevers niet prijs hoeven te geven als getuige in strafzaken. Met het wetsvoorstel wordt in het wetboek duidelijk vastgelegd wat in de rechtspraak, de zogenoemde jurisprudentie, al geregeld was, stelt een woordvoerster van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Kamerleden vinden het echter belangrijk dat het recht nu toch duidelijk in de Nederlandse wet geregeld wordt. Want ook al waren er eerder al Europese verdragen die journalisten het recht op bronbescherming gaven, de Nederlandse overheid handelde daar niet naar. Zo werden Telegraaf-journalisten Bart Mos en Joost de Haas onterecht gegijzeld door de overheid omdat justitie probeerde hun tipgever te achterhalen.

De meeste partijen die nu al aangeven voor de wet te zijn, hebben nog wel vragen over hoe een journalist in de wet wordt omschreven. In de wet gaat het om een publicist in het kader van de nieuwsgaring. De ene partij, zoals PvdA, wil dit begrip opgerekt hebben zodat ook maatschappelijke organisaties kritische rapporten kunnen schrijven op basis van vertrouwelijke gesprekken. Anderen, zoals regeringspartij CDA, willen het begrip zoals dat in het wetsvoorstel staat, liever juist beperken tot ‘journalisten’. Bloggers zouden volgens Kamerlid Chris van Dam een te grote, ongecontroleerde groep zijn om allemaal onder dit recht van bronbescherming te vallen. Ook 50Plus heeft dezelfde soort vragen.

Het is niet meteen ’hosanna’ bij de Kamerleden die voor de wet zijn. SP-Kamerlid Van Nispen ziet dat via een andere wet journalisten makkelijker afgeluisterd kunnen worden. Zo kunnen bronnen dus wellicht prijsgegeven worden. „Aan de ene kant komt er nu dus een nieuwe wet waarmee we het verschoningsrecht en de bronbescherming van journalisten proberen te versterken. Maar aan de andere kant wordt er tegelijkertijd een wet ingevoerd die die bronbescherming ernstig aantast, namelijk de sleepwet.”

Over die wet, de modernisering van de wet op de inlichtingendiensten waardoor die op grotere schaal de kabel mogen aftappen, is op 21 maart een raadgevend referendum.

Ook andere partijen zeggen positief te zijn over de wet, maar zij vergaderen vandaag en na de behandeling van de wet met hun Kamerfracties over de vraag of ze ook daadwerkelijk voor zullen stemmen.