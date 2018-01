Dodental op werkvloer China daalt tot 38.000

Het aantal boetes voor overtredingen van de veiligheidsregels steeg met 58 procent tot omgerekend een half miljard euro. Volgens het Chinese persbureau Xinhua voerde het bureau voor arbeidsveiligheid 4,6 miljoen inspecties uit bij Chinese bedrijven.

Het aantal ongevallen in de Chinese kolenmijnen, ooit berucht vanwege de onveiligheid voor mijnwerkers, daalde met bijna 28,7 procent tot 375 dodelijke slachtoffers. In 2003 vielen er nog bijna 5000 doden in de kolensector.