Alle ogen gericht op senaat voor donorwet

Verslaggeefster Inge Lenton is dinsdag bij de rechtszaak en twittert hierover. Haar tweets vind je onderaan dit artikel.

50Plus heeft de rekening nog niet opgemaakt, vertelt Senator Martine Baay. Ze heeft nog ’een aantal vragen en kritische opmerkingen’ aan het adres van D66. „Het moet blijken of er geruststelling kan komen.”

Deze krant onthulde eerder al dat er in de fracties van CDA, VVD en GL verdeeldheid heerst over het donorplan. Uit navraag blijkt dat dit onveranderd is. In de fractie van VVD’er Frank de Grave zijn ’verschillende stromingen’, zegt hij. „Het kan echt nog beide kanten op”, schat hij in. „Ik ben benieuwd hoe Pia Dijkstra het gaat doen. Dit debat kan zo zijn eigen dynamiek krijgen. De uitkomst is moeilijk te voorspellen.”

Volgende week stemming

Pas volgende week zal de Eerste Kamer over de orgaanwet gaan stemmen. Zoals het er nu naar uitziet zal dat een bloedstollende hoofdelijke stemming worden. In de Tweede Kamer was het ook al een thriller. De wet haalde het daar met slechts één stem verschil. Bij de meeste partijen zijn senatoren er vrij in om tegen te stemmen, zoals dat gangbaar is bij medisch-ethische kwesties.

D66 wil dat het registratiesysteem voor orgaandonoren op de schop gaat. Het frustreert de partij dat veel mensen zich niet laten registreren, terwijl ze best orgaandonor zouden willen zijn.

’Geen bezwaar’

Het idee van de partij is om het voortaan om te keren. Mensen die zich niet registreren komen straks in het systeem te staan als mensen die ’geen bezwaar’ hebben tegen orgaandonatie. Tegenstanders is dat een doorn in het oog. Zij vinden dat de overheid zich niet mag mengen in zo’n ingrijpend persoonlijk besluit.

De PVV heeft de knoop al wel doorgehakt, laat senator Ton van Kesteren weten. Zijn fractie is unaniem tegen. De SP is er juist wel van gecharmeerd. Officieel houdt de partij nog een slag om de arm, maar SP’er Hans-Martin Don ziet er vooral de voordelen van.

’Echt een worsteling’

PvdA-Senator Jopie Nooren vindt het donorplan ’echt een worsteling’. Het idee van meer orgaandonoren vindt ze sympathiek. „Maar ik zou echt niet willen dat mensen het tegen hun zin in worden.”