Donordebat eindigt in chaos

Het debat moest eigenlijk vanavond worden afgerond. De senatoren schuiven dat nu met een week op. De hoofdelijke stemming moet dan over twee weken gebeuren.

De senatoren willen in de brief klip en klaar lezen wat de nieuwe donorwet nou eigenlijk precies behelst. Vooral de rol van nabestaanden is onduidelijk, vindt een meerderheid van de Eerste Kamer.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra kreeg het tijdens het debat stevig voor de kiezen. De senatoren bulkten van de vragen over het plan van haar partij dat meer orgaandonoren moet opleveren. Bij de beantwoording streek de politica ook verschillende senatoren tegen de haren in.

„Een garantie geef je op stofzuigers”, zei Dijkstra vanavond plompverloren tegen een verbijsterde CDA-woordvoerder Martens. De christendemocrate wilde van de D66-politica meer zekerheid dat de complexe donorwet van D66 straks voor iedereen begrijpelijk is. Middels de stofzuiger-opmerking kreeg Martens echter op bruuske wijze nul op haar rekest.

Onhandig taalgebruik

Ook PvdA-senator Nooren vond dat Dijkstra verre van tactisch opereerde. „Haar taalgebruik is heel onhandig”, verzuchtte ze tijdens een pauze. „Ik weet het niet hoor. We gaan zo met het debat verder. Misschien wordt het nog beter.”

Dijkstra joeg Nooren in de gordijnen door te veronderstellen dat mensen die zich straks niet als donor registreren stilzwijgend toestemmen met het orgaandonorschap. Volgens de PvdA-politica ligt dat echter veel genuanceerder. Dijkstra leek haar bezwaren echter niet te horen.

Dat Dijkstra CDA en PvdA irriteerde is vreemd. D66 heeft beide fracties namelijk hard nodig wil de donorwet in de Eerste Kamer een kans maken.

Buit nog niet binnen

De Senaat praat al sinds 10.15 uur vanochtend over het D66-plan dat meer orgaandonoren moet opleveren. De PVV was in ieder geval faliekant tegen. D66, SP en een groot deel van GL zijn juist positief.

Middels de gevraagde brief krijgt D66 alsnog een kans om de Eerste Kamer van het nut en de noodzaak van een nieuwe donorwet te overtuigen.

In de Tweede Kamer was de stemming over het D66-idee ook al een thriller. De wet haalde het daar met slechts één stem verschil.

D66 wil dat het registratiesysteem voor orgaandonoren op de schop gaat. Het frustreert de partij dat veel mensen zich niet laten registreren, terwijl ze best orgaandonor zouden willen zijn.

’Geen bezwaar’

Het idee van de partij is om het voortaan om te keren. Mensen die zich niet registreren komen straks in het systeem te staan als mensen die ’geen bezwaar’ hebben tegen orgaandonatie. Tegenstanders is dat een doorn in het oog. Zij vinden dat de overheid zich niet mag mengen in zo’n ingrijpend persoonlijk besluit.

Wachtlijst loopt op

De wachtlijst voor patiënten die in afwachting zijn van een donororgaan loopt op, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS). Inmiddels zijn dat er 1115. Een jaar eerder stonden er 1071 patiënten op de wachtlijst. Het merendeel (650) wacht op een nier, gevolgd door een long (178), lever (128) en hart (107).

Vorig jaar hebben 244 donoren na hun dood een of meer organen afgegeven, 4 procent meer dan het voorgaande jaar. Het aantal transplantaties met organen van levende donoren bedroeg afgelopen jaar 558. Per jaar overlijden zo'n 150 mensen omdat een orgaan niet op tijd komt.

De NTS maakte eerder bekend dat er vorig jaar per donor minder organen geschikt waren voor transplantatie dan het voorgaande jaar.