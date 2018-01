Donorplan D66 onder vuur in senaat

De PVV trapte het grote debat over de donorwet vandaag als eerste af. Senator Van Kesteren wond er geen doekjes om. Volgens hem gaat het D66-plan veel te ver. „De mens is eigenaar van zijn eigen lichaam. Deze wet is daarmee in strijd.”

In totaal doen elf senatoren vandaag hun zegje over het plan. De PVV is een van de weinige partijen die de rekening al heeft opgemaakt over de nieuwe wet die meer orgaandonoren moet opleveren. De partij is faliekant tegen.

Verdeeldheid

Het CDA, zo werd eerder bekend, is verdeeld over de kwestie. Senator Martens vuurde dan ook volop vragen af op D66. Ze vraagt zich onder ander af of het niet beter is om de huidige donorwet eerst te verbeteren. „Waarom liggen er geen folders over orgaandonatie bij gemeenten en blibliotheken. En waarom krijgen huisartsen geen grotere rol?”

50Plus-senator Baay bekende ’enorm in tweestrijd’ te zitten. Haar man heeft 21 jaar geleden een levensreddende hartklep gekregen van een donor. „Niemand hoeft mij dus te overtuigen van het belang van orgaandonatie.” De politica vreest echter dat de wet te ver gaat. Ze vraagt zich vooral af of iedereen het complexe plan wel kan begrijpen.

De SGP toonde zich tijdens het debat - zoals verwacht - weinig positief. „De overheid grijpt met deze wet boven haar macht”, vindt senator Van Dijk. Het D66-voorstel maakt volgens hem ’inbreuk’ op iets heel aangrijpends.

Volgende week stemming

Pas volgende week zal de Eerste Kamer over de orgaanwet gaan stemmen. Zoals het er nu naar uitziet zal dat een bloedstollende hoofdelijke stemming worden.

Er zijn ook fracties die positiever over het voorstel denken, zoals PvdA, SP en D66 uiteraard. In veel andere fracties heerst er verdeeldheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor VVD, CDA en GL. Bij de meeste partijen zijn senatoren er vrij in om tegen te stemmen, zoals dat gangbaar is bij medisch-ethische kwesties.

In de Tweede Kamer was het ook al een thriller. De wet haalde het daar met slechts één stem verschil.

D66 wil dat het registratiesysteem voor orgaandonoren op de schop gaat. Het frustreert de partij dat veel mensen zich niet laten registreren, terwijl ze best orgaandonor zouden willen zijn.

’Geen bezwaar’

Het idee van de partij is om het voortaan om te keren. Mensen die zich niet registreren komen straks in het systeem te staan als mensen die ’geen bezwaar’ hebben tegen orgaandonatie. Tegenstanders is dat een doorn in het oog. Zij vinden dat de overheid zich niet mag mengen in zo’n ingrijpend persoonlijk besluit.

PvdA-Senator Jopie Nooren vindt het donorplan ’echt een worsteling’. Het idee van meer orgaandonoren vindt ze sympathiek. „Maar ik zou echt niet willen dat mensen het tegen hun zin in worden.”

Wachtlijst loopt op

De wachtlijst voor patiënten die in afwachting zijn van een donororgaan loopt op, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS). Inmiddels zijn dat er 1115. Een jaar eerder stonden er 1071 patiënten op de wachtlijst. Het merendeel (650) wacht op een nier, gevolgd door een long (178), lever (128) en hart (107).

Vorig jaar hebben 244 donoren na hun dood een of meer organen afgegeven, 4 procent meer dan het voorgaande jaar. Het aantal transplantaties met organen van levende donoren bedroeg afgelopen jaar 558. Per jaar overlijden zo'n 150 mensen omdat een orgaan niet op tijd komt.

De NTS maakte eerder bekend dat er vorig jaar per donor minder organen geschikt waren voor transplantatie dan het voorgaande jaar.