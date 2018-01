Hoofdverdachten drugsactie Trefpunt berecht

Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Operatie Trefpunt. Het is de verhullende naam voor een van de grootste gerichte politieacties tegen de georganiseerde drugscriminaliteit die ooit in ons land is gedaan. Op 4 april 2016 deden zo’n 1500 medewerkers van politie en justitie invallen in ruim honderd panden en werden er tientallen arrestaties verricht. Het gros van de invallen en aanhoudingen werd gedaan in het zuiden van Nederland. Dinsdag staan de hoofdverdachten van Operatie Trefpunt voor de rechter.