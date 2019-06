Limburgse SP’ers stappen over naar PvdA

Van Ballegooij blijft lid van het college van burgemeester en wethouders, maar vanaf nu namens de PvdA. En Baars wordt raadslid voor de PvdA, samen met Paul Kubben.

„Ik vind samenwerking op links in deze tijd heel erg belangrijk, ook in Sittard-Geleen”, legt Baars uit. „De SP wil juist minder samenwerking en daar bereik je in mijn ogen niks mee.”

„De overstap van de SP naar de PvdA was natuurlijk geen gemakkelijke beslissing”, vult Van Ballegooij aan. „We hebben allebei geconstateerd dat de huidige koers van de SP niet meer bij ons past. En het ziet er niet naar uit dat dit op afzienbare termijn gaat veranderen. De PvdA heeft een duidelijke sociale en duurzame koers en daar voelen we ons bij thuis.”

Eerder stapte raadslid Ivo Tillie al uit de SP om als eenmansfractie verder te gaan. Hij blijft achter wethouder Felix van Ballegooij staan.