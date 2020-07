Verdachte dodelijke brand Hillegom aangeklaagd voor drie branden

M. zou in juli 2017 ook brand hebben gesticht in zijn toenmalige woning aan de Vinkenlaan in Hillegom en wordt tevens aangeklaagd voor een schuurbrand. Bij de fatale brand aan de Stationsweg kwam op 17 januari vorig jaar de Chinese student sterrenkunde Maolin Zhang (27) om het leven. M. wordt daarom aangeklaagd voor brandstichting met de dood tot gevolg. M. heeft de brandstichtingen bekend.

In het pand aan de Stationsweg werden kamers verhuurd. Zhang kon niet ontkomen. Zijn lichaam werd na de brand gevonden. M. zegt over de fatale brand: „Het is nooit mijn bedoeling geweest dat het zo uit de hand zou lopen en dat er nog mensen binnen waren.” M. dacht dat de brand in de meterkast beperkt zou blijven tot rookschade en fietste na de brandstichting naar zijn werk. „Ik schrok ervan toen ik hoorde dat het pand in lichterlaaie stond.”

Brandstichtingen „leuk en spannend”

M. noemt de brandstichtingen „leuk en spannend.” Ook was het hem vaak te doen om verzekeringsgeld. „Ik heb vier keer geld van de verzekering gekregen volgens mij.” M. heeft een licht verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis. Hij zou verminderd toerekeningsvatbaar zijn. De psycholoog en psychiater adviseren daarom tbs met dwangverpleging. „Ik wil heel graag hulp hebben en aan mezelf werken”, vertelde M. de rechter.

Zhang kwam naar Nederland om te promoveren in de astronomie. Zijn beide ouders volgen de rechtszaak via internet en een tolk en lieten een slachtofferverklaring voorlezen. „Maolin, zoon van een boer, kende de moeilijkheden op het platteland. Hij was vastbesloten een wetenschapper te worden om een bijdrage te leveren aan het land en de wereld”, lieten ze weten. Ze zijn bedroefd en troosteloos. „We zijn in het hart getroffen en hebben alle hoop en levenslust verloren.” Ook voormalige bewoners lazen indringende slachtofferverklaringen voor, waaruit bleek dat ze nog dagelijks met de gevolgen van de brand worstelen. M.’s voormalige huisgenoten noemen zijn daad onvergeeflijk.

De officier van justitie komt in de loop van de dag met een strafeis.