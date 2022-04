Voorzitters Volt Nederland stappen op na ’intensieve periode’ affaire-Gündoğan

Dat maakt het Volt-bestuur zondag bekend tijdens een partijcongres in Den Bosch, waar het voor een groot gedeelte gaat over de affaire rond Nilüfer Gündoğan. Zij werd de fractie uitgezet vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Later werd ze ook geroyeerd.

Muller laat haar bestuursfunctie varen omdat ze het niet kan combineren met haar gezin. Ze zit al sinds het begin van de affaire-Gündoğan thuis met een burn-out.

’Heel intensief’

Haar partijgenoot De Leeuw belde zondag in vanuit Zuid-Afrika, waar hij op vakantie is. „Het bestuursvoorzitterschap was de afgelopen tijd heel intensief”, licht hij toe. „De afgelopen tijd was dit bijna een full-time job. Ik heb het daar heel zwaar mee gehad.” De Leeuw heeft een eigen bedrijf, en vindt dat niet te combineren met zijn voorzitterschap. „Met heel dubbel gevoel, leg ik daarom ook mijn co-voorzitterschap neer samen met Sacha”, aldus De Leeuw.

De partij verkiest een bestuursvoorzitter die full-time daaraan kan werken, en daar ook voor wordt betaald. Voor nu neemt bestuurslid Emmy Mol het stokje over als interim-voorzitter. Daarna wil de partij weer toe naar twee co-voorzitters. Een man en een vrouw, dat moet volgens de regels van Volt.

Gündoğan

Gündoğan zelf, het onderwerp van het congres, is niet aanwezig en ook al een flinke tijd niet meer in de Tweede Kamer. De rechter oordeelde eerder dat de schorsing van Gündoğan niet terecht was, maar Volt kondigde onlangs aan in hoger beroep te gaan tegen dat vonnis.

Het Kamerlid deed eerder aangifte tegen Volt en de dertien melders wegens smaad en laster, en zei onlangs bij talkshow Jinek dat ze overweegt die aangiftes uit te breiden. Dat was voor Volt aanleiding om haar te royeren. Bestuurssecretaris Rob Keijsers kwam daar zondag opnieuw op terug: „Er is voor ons meer dan voldoende aangetoond dat Nilüfer met haar gedrag – aangifte, aangifte uitbreiden, mensen beschadigen in talkshows, de waarden van Volt niet meer omarmt.”

Leden kritisch

Tijdens het congres op zondag mogen leden het bestuur vragen stellen, en buigen ze zich over een nieuwe werkgroep die de hele kwestie moet evalueren. Er zijn een aantal honderd leden aanwezig, en veel daarvan zijn behoorlijk kritisch over de afwikkeling van de zaak.

Aanvankelijk stond er maar een uur voor gepland, maar de moderatoren besluiten hem te verlengen na protest van leden die niet aan de beurt kwamen. Gedurende de vragensessie werd duidelijk dat er contact is geweest tussen fractievoorzitter Dassen en Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, over de kwestie-Gündoğan. Dit leidde tot een klein misverstand: waar Dassen het had over ’spreken’, bleek het al snel om ’appen’ te gaan.