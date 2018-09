’Te lichtzinnig het huwelijk in’

De man en vrouw gaan uit elkaar en er moet dus voor een van de twee (of soms beide bij een te hoge huur of te dure hypotheek) woonruimte komen. We weten allemaal dat dit een schaars goed is.

Als de vrouw al werkt, veelal in deeltijd las ik, dan is haar inkomen meestal niet toereikend. Als ze in het geheel niet werkt omdat het niet kan vanwege jonge kinderen, dan is de zoveelste bijstandsmoeder geboren.

Omdat de toch al uitgewrongen belastingbetaler hiervoor opdraait stel ik voor dat er pas getrouwd mag worden na rijp beraad. Scheiding mag alleen als beide partners zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.

Jelle Wieling, Den Helder