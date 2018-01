Saoedi-Arabië laat alle prinsen vrij

Onder hen is ook een van de rijkste mannen ter wereld, prins Alwaleed bin Talal. Eerder werd bekend dat hij om vrij te komen omgerekend ruim 5 miljard euro op tafel moest leggen. Of hij dat ook heeft gedaan is niet bekend.

Campagne tegen corruptie

Banken in Saoedi-Arabië begonnen in november op last van de regering een grote campagne tegen corruptie. Daarbij zijn meer dan 1200 bankrekeningen geblokkeerd van personen en bedrijven. Bij de actie werd een reeks prinsen, zakenlieden en functionarissen gearresteerd. Meest prominente doelwit was prins Bin Talal.

De prins staat 57e op de lijst van rijkste personen ter wereld. Zijn vermogen wordt geschat op zeker 15 miljard euro. Hij vergaarde zijn fortuin met wereldwijde aandelenhandel en investeringen in bedrijven.