Oudste grottekening ooit gevonden

De vondst komt op naam van de Indonesische archeoloog Basran Burhan, maar hij kwam de tekening op het spoor na een tip van een inheemse stam. Die leidde hem naar de grot in een afgelegen vallei die alleen in het droge seizoen bereikbaar is. Daar zag Burhan als eerst niet-stamlid het wrattenzwijn met een afmeting van 1 meter 36 bij 54 centimeter, ’ondertekend’ met twee handafdrukken. Het varken lijkt naar twee soortgenoten te kijken, maar die zijn veel minder goed gepreserveerd.

De tekening van het wrattenzwijn is ’ondertekend’ met twee handafdrukken. Ⓒ Foto AFP

Datering van residu dat op de tekening is achtergebleven, heeft een ouderdom van 45.500 jaar opgeleverd. De afbeelding zelf zou dus heel goed nog langer geleden gemaakt kunnen zijn. Hoogstwaarschijnlijk is de tekening gemaakt door mensen, maar het kan niet uitgesloten worden dat de kunstenaar een denisovamens was, een soort neanderthaler. Nader onderzoek van de handafdrukken zou mogelijk DNA kunnen opleveren, waardoor hier meer duidelijkheid over kan komen.

De volledige tekening. Rechts van het wrattenzwijn bevinden zich vermoedelijk nog twee soortgenoten. Ⓒ Foto EPA

De tekening is gemaakt met rood okerpigment. Dat wrattenzwijnen zijn afgebeeld, is niet verwonderlijk. Sinds de mens zijn intrede deed op de Indonesische archipel, jaagt hij al op dit dier.