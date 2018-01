Onderzoek linkt Syrië aan grote sarinaanval

Het verband bleek uit onderzoek in opdracht van de organisatie voor het verbod op chemische wapens OPCW, aldus bronnen rond het onderzoek. Daarbij werden monsters onderzocht die door de VN waren genomen op drie plekken waar aanvallen waren geweest. Behalve in Ghouta waren dat aanvallen in de provincie Idlib en bij de stad Aleppo.

De OPCW maakte in oktober al bekend dat Syrië verantwoordelijk werd gehouden voor de aanvallen in Idlib en Aleppo. Dinsdag werd bekend dat het gifgas dat bij de aanval in Ghouta werd gebruikt uit dezelfde voorraad kwam.