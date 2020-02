Duitse bondskanselier Merkel blijft tot einde ambtstermijn

De partij moet in april wel een andere voorzitter kiezen, want Kramp-Karrenbauer, legt haar voorzitterschap neer. Ze is daarmee ook geen kandidaat meer om Merkel op te volgen als regeringsleider.

Kramp-Karrenbauer kondigde haar aftreden aan tijdens een diepe crisis in haar partij. Die was ontstaan doordat de CDU in de deelstaat Thüringen met de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) een nieuwe premier aan de macht had geholpen. Premier werd de liberaal Thomas Kemmerich die drie dagen later weer aftrad. Het deelstaatparlement kiest nu op 4 maart een premier.