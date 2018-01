Gesprek van de Dag: Barbie bedankt fans voor steun

AMSTERDAM - Een grote doorbraak in de slepende kidnap-zaak, want Insiya mag bijna weer naar haar moeder in Nederland toe. Verder: Barbie verrast fans met een persoonlijke video en zegt iedereen te willen bedanken voor de steun. En: een groep nabestaanden van MH17 wint een rechtszaak en krijgt hierdoor honderden miljoenen schadevergoeding. Dit en meer in het Gesprek van de Dag.