Beursupdate: Domper Philips en rente VS brengen kou naar Damrak toe

Redactie DFT

Na een lagere start kwam de AEX steeds verder onder druk en eindigde met een min van 0,9%, het grootste dagverlies sinds augustus 2017, op 561 punten, na in de middag nog even onder de grens van 560 punten te zijn gezakt. De AMX verloor zelfs 1,3% op 840,13 punten.

Elders in Europa waren de beurzen ook in mineur. Frankfurt en Parijs zakten beide 0,7% respectevelijk 0,8%.

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, schrijft de bedruktheid op het Damrak mede toe aan de toegenomen bewegelijkheid op de obligatiemarkten, waar vooral in de VS de langlopende rente flink is opgelopen tot het hoogste niveau sinds april 2014. Daarnaast wijst hij er op dat beleggers aan het einde van deze maand een stap terug doen na het zeer goede aandelenklimaat in de voorbije weken. „De koersen ondergaan een kleine correctie in de aanloop naar de richtinggevende kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse technologiefondsen, zoals Google en Apple. Ook de Nederlandse zwaargewichten Shell en Unilever doen deze week nog de boeken open.” Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt eveneens dat beleggers de aangewakkerde onrust op de rentemarkt in Amerika aangrijpen om winst te nemen na de krachtige opmars van de aandelenkoersen sinds begin van dit jaar.

Westerterp voorziet weinig vuurwerk van het Amerikaanse rentebesluit dat morgenavond naar buiten komt. „Er wordt in de markt rekening mee gehouden dat de Federal Reserve later dit jaar drie rentestappen zal gaan dooorvoeren als een teken dat de Amerikaanse economie er goed voorstaat.”

Ook het belangrijke banenrapport in de VS zal volgens Westerterp naar verwachting weinig impact op het sentiment hebben. „Tenzij de werkgelegenheidscijfers enorm gaan afwijken met de verwachting in de markt, maar dat is gelet op het gunstige economische tij in Amerika erg onwaarschijnlijk.”

Verder werd bekend dat zoals verwacht de economie in de eurozone in het vierde kwartaal met 0,6% is gegroeid in vergelijking met een jaar eerder.

Philips bungelde in de AEX onderaan en raakte 3,7% van zijn beurwswaarde kwijt. Het kwartaalresultaat van het zorgtechnologiebedrijf bleef achter bij de verwachtingen. Arcelor Mittal liep tegen een verlies van 2% aan.

De financiële waarden zaten eveneens in de achterhoede. Westerterp benadrukt dat de zwakkere stemming onder de zorgverzekeraars in Amerika vanwege het initatief van Amazon om samen met Berkshire en JPMorgan een gezondheidsbedrijf op te zetten, is overgeslagen naar de Nederlandse financials. Aegon leverde 1,9% in, hoewel de Amerikaanse zakenbank Jefferies het koersdoel verhoogde naar €6. ING gleed 1,5% onder het slot van een dag eerder. ABN Amro koerste 0,9% lager.

Ahold Delhaize gleed 1,7% weg. Altice moest steeds verder terrein prijsgeven en moest 3,3% afstaan, ondanks een koopadvies van het Amerikaanse Spin-off Research. Het kabel- en telecombedrijf meldde bovendien het kapitaal te zullen verkleinen door eerder gekochte eigen aandelen in te trekken.

Heineken ging 0,1% achteruit. De bierbrouwer gaat het aantal personeelsleden in Spanje naar verluidt met 2600 verkleinen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco behoorde bij de schaarse winnaars en dikte 0,4% aan, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers op woensdag nabeurs. Het defensieve fonds Unilever kreeg er 0,7% bij.

AkzoNobel sloot onveranderd. Investeerder Tweedy Browne trekt, na circa 25 jaar aandeelhouder te zijn geweest, zijn handen af van het verf- en chemieconcern.

Bij de middelgrote fondsen stond bouwbedrijf BAM met een min van 2,9% in de onderste regionen. Fugro had last van de terugval bij de olieprijzen. De koers van de bodemonderzoeker daalde 4,1%. OCI zag 4% van de koers verdampen.

Flitshandelaar Flow Traders was met een koerssprong van van 3,2% een positieve uitzondering doordat de marktvolatiliteit eindelijk wat toenam. Voor Philips Lighting die vorige week gebukt ging onder een winstalarm bij een branchegenoot werd 1,3% meer betaald.

De dienstverlener aan de oliesector Core Labs liet op de lokale markt 3,1% liggen $93,50, ondanks een koersdoelverhoging naar $125 door de Canadese bank RBC.

Euronext verloor 0,2%, na door de Franse bank Exane van de kooplijst te zijn gehaald.

