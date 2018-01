Beursupdate: Philips en banken kleuren AEX rood

Redactie DFT

Rond kwart voor één stond de AEX 0,5% lager op 563,59 punten. De AMX verloor 0,5% op 846,55 punten.

Elders in Europa werden veelal bescheiden verliezen geleden. De beurzen van Frankfurt en Parijs zakten 0,3% respectievelijk 0,4%.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen ongeveer 0,5% lager zullen openen na de verliezen van 0,5-0,7% op maandag.

Een concrete aanleiding voor de negatieve stemming was er niet. Wat echter niet hielp was het gerucht dat Apple de productie van de iPhone X gaat halveren wegens een tegenvallende vraag.

Hans de Jonge, hoofd sales-trading bij Bank Degroof Petercam, benadrukt dat beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit dat morgenavond naar buiten komt en de stroom van kwartaalcijfers met onder RD Shell en ING later deze week. Hij wijst er op dat Janet Yellen tijdens haar laatste rentevergadering als Fed-voorzitter zo goed als zeker geen actie zal ondernemen om haar opvolger Jerome Powell niet voor de voeten te lopen. Verder wordt uitgekeken naar de State of the Union, de jaarlijkse toespraak van de Amerikaanse president, over de staat van het land die vanavond op het programma staat. De Jonge voorziet dat Trump op zijn eigen wijze de loftrompet zal steken over de prestaties in het afgelopen jaar. „ De uitkomsten van de drukke handelsweek zullen van belang zijn voor het beursklimaat in de komende tijd.”

Philips raakte 2,5% kwijt doordat het kwartaalresultaat van het zorgtechnologiebedrijf achterbleef bij de verwachtingen. Volgens de Jonge grepen beleggers de enigszins tegenvallende cijfers van Philips aan om het aandeel in de verkoop te doen. Arcelor Mittal liep tegen een verlies van 1,3% aan.

De financiële waarden zaten eveneens in de achterhoede. Aegon leverde 1,3% in, hoewel de Amerikaanse zakenbank Jefferies het koersdoel verhoogde naar €6. ING gleed 1,1% onder het slot van een dag eerder. ABN Amro koerste 0,7% lager.

Altice zakte 1%, ondanks een koopadvies van het Amerikaanse Spin-off Research. Het kabel- en telecombedrijf meldde bovendien het kapitaal te zullen verkleinen door eerder gekochte eigen aandelen in te trekken.

Heineken ging 0,1% achteruit. De bierbrouwer gaat het aantal personeelsleden in Spanje naar verluidt met 2600 verkleinen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco won 1,4%, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers op woensdag nabeurs. Aalberts kreeg er 0,5% bij

Bij de middelgrote fondsen stond bouwbedrijf BAM met een min van 2% in de onderste regionen. Fugro had last van de terugval bij de olieprijzen. De koers van de bodemonderzoeker daalde 2,4%.

Flitshandelaar Flow Traders was met een stijging van 1,4% een positieve uitschieter. Voor Philips Lighting dat vorige week flink onder druk stond na een winstalarm bij een branchegenoot werd 1,5% meer betaald.

De dienstverlener aan de oliesector Core Labs stond op de lokale markt onveranderd op $95,50, na een koersdoelverhoging naar $125 door de Canadese bank RBC.

Euronext verloor 1,1%, na door de Franse bank Exane van de kooplijst te zijn gehaald.

