Gasten op heterdaad betrapt in Haagse shishalounge

Buitenland

Chinese ambassade: genocide op Oeigoeren ’een regelrechte leugen’

„Feiten spreken luider dan woorden, genocide in Xinjiang is een regelrechte leugen.” Dat beweert de Chinese ambassade in Den Haag donderdag in reactie op een aangenomen motie waarin de Tweede Kamer stelt dat China volkerenmoord op de Oeigoerse moslimminderheid pleegt.