Zwitserland heeft meeste coronabesmettingen per hoofd van de bevolking

Blijf thuis, is de boodschap op dit standbeeld van Queen-zanger Freddie Mercury in het Zwitserse Montreux. Ⓒ AFP

Bern - De VS, China en Italië staan bovenaan gelet op het aantal coronabesmettingen, met alle drie ruim meer dan 85.000 gevallen, maar het aantal besmettingen per hoofd van de bevolking is het hoogst in Zwitserland.