Klimaatactiviste Thunberg komt aan in Lissabon

De Zweedse tiener, die weigert per vliegtuig te reizen, is teruggekeerd naar Europa om de klimaattop in Madrid bij te wonen. Ze werd opgewacht door honderden zingende supporters met spandoeken toen haar boot in de haven aanmeerde en ze aan wal stapte.

Van Chili naar Madrid

Thunberg was aanvankelijk onderweg naar Chili om de klimaattop van de Verenigde Naties bij te wonen, maar door de onlusten in het Zuid-Amerikaanse land is die conferentie verplaatst naar Madrid.

Ze stak eerder met anderen per zeilboot vanuit Groot-Brittannië de Atlantische Oceaan over. Thunberg sprak in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Vanuit de VS zou ze doorreizen naar Chili. De klimaatconferentie in Madrid is op 2 december begonnen.