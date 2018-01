Grote actie Duitsland tegen zwartwerken

Aan de invallen doen ook speciale eenheden van de politie mee. De politie heeft niet bekendgemaakt waar de invallen zijn. De krant Rheinische Post bericht in elk geval over invallen bij een woning en een bedrijf in Erkrath. De politie zou tien arrestatiebevelen hebben en inmiddels een persoon hebben aangehouden.

De actie is gericht tegen zwartwerken in de bouw. Dat veroorzaakt volgens de Duitse douane voor miljoenen euro schade. Maandag was er ook al een grote actie in Noord-Rijnland-Westfalen tegen een bende auto-helers waarbij diverse arrestaties werden verricht.