Chinese aanval niet een Europees probleem Staatsbezoek Macron overschaduwd door beladen uitspraken over Taiwan

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte worden door koning Willem-Alexander en koningin Maxima welkom geheten op de Dam. Ⓒ ANP

PARIJS – De in Frankrijk impopulaire Emmanuel Macron had zijn staatsbezoek aan Nederland willen aangrijpen om te laten zien dat hij in het buitenland wél geliefd is. Maar het tripje lijkt vlak na aanvang al te worden overschaduwd door de felle kritiek op zijn uitspraken over Taiwan.