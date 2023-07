Nederlander overleden na val tijdens wandeltocht in Noorwegen

De politie kreeg zaterdagavond een melding van de echtgenote van de man. Haar man kwam niet opdagen na een wandeltocht naar de Haugabreengletsjer in het nationale park Jostedalsbreen. Daarop ging de politie op onderzoek uit. Bij de zoektocht werd onder andere gebruik gemaakt van helikopters, vrijwilligers van het Rode Kruis en honden. Een van de honden zou de zwaargewonde man zondagochtend vroeg hebben gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.