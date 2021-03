In bos Zeist gevonden foetus begraven zonder aanwezigheid moeder

De politie had via social media een oproep gedaan aan de moeder om afscheid te kunnen nemen. Daar is tot nog toe geen reactie op gekomen, aldus de gemeente. „Het is een verdrietige gebeurtenis. Op deze wijze geven we het kindje een eigen plekje”, aldus burgemeester Koos Janssen.

Het lichaampje van het onvoldragen kind van jonger dan 24 weken werd zondagochtend 7 maart gevonden. Vermoedelijk wilde iemand de foetus begraven, aldus de politie toen. De politie meldde op dat moment ook dat er geen vermoeden was van een strafbaar feit, omdat het volgens de politie niet strafbaar is om een foetus jonger dan 24 weken te begraven.