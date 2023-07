Veel stormschade bij festivals in opbouw in het noorden

Op een terrein voor het stadion van FC Emmen wordt zaterdag de tweede editie van Roots, Ribs, Brews gehouden, een muziekfestijn voor liefhebbers van Amerikaanse country, blues, americana en bluegrass. Het gebeurt op hetzelfde perceel waar afgelopen weekend het driedaagse metalfestival Pitfest werd gehouden.

,,Uiteraard hebben wij voorzorgsmaatregelen genomen toen duidelijk werd dat het woensdag flink ging stormen’’, zegt Maik Reuvers, organisator van beide festivals. ,,Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat er schade is ontstaan.’’

Hekken krom getrokken

Belangrijkste maatregel die werd genomen, was het weghalen of losknippen van zeilen tussen de hekken rond het terrein en op het podium. Ook spandoeken werden verwijderd en hekken extra geborgd. ,,Dat heeft schade voorkomen, maar toch zijn wel een bartent en een ehbo-tent kapotgewaaid. De kracht van de storm was zo groot dat meerdere hekken krom zijn getrokken. Eentje werd zelfs om een boom heen gevouwen’’, zegt Reuvers.

Toen de stom was gaan liggen, kwamen tientallen vrijwilligers naar het terrein om zaken weer op te bouwen en indien mogelijk schade te herstellen. ,,Naoberschap, echt geweldig.’’

Hoe groot de schade is, weet Reuvers nog niet. Niets staat volgens hem het doorgaan van Roots, Ribs, Brews in de weg. Omdat het zaterdag heet dreigt te worden, zorgt de organisatie voor extra beschutte plekken waar bezoekers in de schaduw kunnen staan of zitten.

Paniekoproepje

Op het festivalterrein Pearl Village & Weijdepop in Dalen is de stormschade beperkt gebleven. De organisatie had haar les geleerd van vorig jaar, toen ook een storm tekeer ging op het terrein.

,,We hebben ’s ochtends een soort paniekoproepje gedaan om te komen helpen en daar zijn gelukkig een boel vrijwilligers op afgekomen. Zij hebben alle zeilen van de hekken afgehaald, zodat de wind erdoor kon’’, zegt medeorganisator Jory Bosch.

Vorig jaar was dit niet gebeurd en vond de organisatie de hekken 300 meter verderop terug. Ook bleek de grote tent toen lek, met als gevolg flinke schade – ruim 20.000 euro - aan de apparatuur. Voor de zekerheid waren de licht- en geluidstafel dit jaar op een andere plek in de tent neergezet. ,,Maar goed ook, want ook deze tent bleek lek.’’

Hele dag sjorbanden aantrekkenDe vrijwilligers zijn verder de hele dag zoet geweest met de tent in de gaten te houden, rondjes te lopen, de sjorbanden weer aan te trekken en de palen van de hekken weer recht te zetten. Die hekken waren, na de les van vorig jaar, extra vastgezet met zogeheten schoren.

Bosch: ,,Al met al zijn we er goed vanaf gekomen. Alleen één tent stond schots en scheef. In die tent staat geen podium; we hadden hem puur neergezet voor extra schaduw. Die wordt nu beter vastgezet met extra tentharingen.’’