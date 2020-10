Rechter: Peter R. de Vries mag bellen met kroongetuige Nabil B.

Volgens de rechters heeft de kroongetuige van liquidatieproces Marengo het recht om vertrouwelijk te spreken met De Vries, die als zijn adviseur, vertrouwenspersoon en woordvoerder optreedt, zo melden meerdere media. Het Openbaar Ministerie verzette zich hier tegen. Deze tegenwerking is ’onrechtmatig’, aldus het vonnis.

In maart benaderde Nabil B. misdaaddeskundige De Vries en advocaat Peter Schouten. B.’s eerdere advocaat, Derk Wiersum, werd in september 2019 doodgeschoten, diens anonieme opvolgers stopten uit veiligheidsoverwegingen of om botsende karakters. Na twee ontmoetingen met B. besloten Schouten en De Vries om op het verzoek van de kroongetuige in te gaan.

Het OM liet in mei weten dat het geen bezwaar had tegen Schouten als advocaat. Ook raadsman Onno de Jong was inmiddels toegetreden tot het verdedigingsteam. Justitie had wel bezwaar tegen de rol van Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon.