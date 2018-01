Kenia belet ’beëdiging’ oppositieleider

Ⓒ ANP

NAIROBI - De Keniaanse politie is onder meer met traangas in actie gekomen tegen aanhangers van oppositieleider Raila Odinga die zich voor een protest in het centrum van de hoofdstad Nairobi hadden verzameld. Duizenden mensen zijn naar het Uhuru-park in Nairobi gekomen voor wat ze de beëdiging van hun president noemen.