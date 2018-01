Nederlander krijgt 20 jaar cel in België voor doodslag

Het slachtoffer, de 41-jarige Stefaan B., werd in februari 2014 met veertien messteken dood gevonden in zijn woning in het Vlaamse Menen. Hij lag daar al ruim drie weken in een zeil gewikkeld. Zijn bankpas en auto waren gestolen.

De Nederlandse politie vond de gestolen auto, waarop W. (54) en K. (44) in beeld kwamen. Zij hadden van december tot eind januari bij het slachtoffer gelogeerd. De gestolen bankpas was in Nederland gebruikt en bovendien werd dna van de Nederlander gevonden op de broek van het slachtoffer. Daarnaast had de zoon van W. aan vrienden verteld dat zijn vader een man had gedood in België en hij had geholpen het lichaam op zolder te leggen.

De twee werden aangehouden in Nederland en uitgeleverd aan België, maar hebben steeds ontkend de man te hebben gedood. W.’s toenmalige partner was op de dag van de misdaad wel in de woning van het slachtoffer, maar volgens de rechters is er geen bewijs dat ze erbij betrokken was.