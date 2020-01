’Annuleer uitwisseling met Chinese scholen vanwege coronavirus’

Diverse Nederlandse scholen hadden in maart en april reizen naar China op de agenda staan. Uit voorzorg kunnen ze beter thuisblijven. „Het reisadvies is aangescherpt, maar niet negatief voor de bestemmingen van de uitwisselingen. Maar er zijn leerlingen en ouders die zich zorgen maken en daarom adviseren we de uitwisselingsprojecten in het voorjaar te annuleren.”

Chinese scholen annuleerden onlangs al hun reizen naar Nederland. Globi hoopt dat de reizen snel weer doorgang kunnen vinden, maar raadt aan pas weer naar China te vertrekken „als het besmettingsgevaar is afgenomen en de angst rond het virus weg is.”

Vliegtickets voor februari kunnen in verband met de virusuitbraak kosteloos worden geannuleerd. Globi hoopt dat luchtvaartmaatschappijen ook coulant zullen omgaan met annuleringen voor maart en april.