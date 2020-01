Nederlandse scholen annuleren uitwisseling met China om corona-virus

„Ook de Chinese scholen waar wij contact mee hebben, zeggen: ’we willen graag een uitwisseling, maar ons hoofd staat er nu niet naar”’, vertelt Nobel. Op last van de Chinese overheid schrapten diverse Chinese scholen al hun bezoek aan scholen in Nederland. „Ze moeten zich ook dagelijks melden, dat geeft druk.”

Per school zouden zo’n twintig Nederlandse leerlingen meedoen. Over het algemeen gaan ze tien dagen naar China, waar ze lessen volgen op Chinese scholen en verblijven in gastgezinnen. Onder de middelbare scholen die hun reis uit voorzorg schrappen zijn het Haags Montessori Lyceum, het Rijnlands Lyceum in Wassenaar, het Maartenscollege in Haren en BC Broekhin in Roermond. Ook scholen uit Rotterdam, Gouda en Zwolle gaan niet naar China, vertelt Nobel.

Besmettingsgevaar

Globi hoopt dat de reizen snel weer doorgang kunnen vinden, maar raadt aan pas weer naar China te vertrekken „als het besmettingsgevaar is afgenomen en de angst rond het virus weg is.”

Vliegtickets voor februari kunnen in verband met de virusuitbraak kosteloos worden geannuleerd. Globi hoopt dat luchtvaartmaatschappijen ook coulant zullen omgaan met annuleringen voor maart en april. Chinese luchtvaartmaatschappijen doen dat al, zegt de directeur van de organisatie.

