Rollen omgedraaid: slang sterft door beet van achtjarige jongen

Het incident vond volgens de Indian Express plaats in het Indiase dorp Pandarpadh, in de deelstaat Chhattisgarh, zo’n 350 kilometer ten noordoosten van Raipur. Deepak werd afgelopen maandag door de zeer giftige slang gebeten toen hij aan het spelen was in de tuin. „De slang wikkelde zich om mijn hand en beet me. Ik had zoveel pijn. Omdat hij niet bewoog toen ik hem eraf probeerde te schudden, beet ik hem twee keer heel hard. Het gebeurde allemaal in een flits”, vertelt de jongen aan lokale media.

Zijn familie snelde met hem naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum. „Wij dienden hem snel antigif toe en hielden hem de hele dag onder observatie”, zegt Jems Minj, arts in het centrum. „Deepak had geen symptomen van vergiftiging, en herstelde snel. Dat komt omdat de slang hem ’droog beet’, wat inhoudt dat hij aanviel, maar geen gif inspoot. Zulke beten zijn wel pijnlijk en kunnen enkele lokale symptomen veroorzaken rondom het gebied van de beet”, aldus slangenexpert Qaisar Hussain.

„Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in ons district”, zegt journalist Ramesh Sharma. Jashpur staat ook wel bekend als Naglok, wat ’verblijfplaats van slangen’ betekent. Er leven meer dan 200 soorten slangen.