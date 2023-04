Premium Het beste van De Telegraaf

Woensdag 26 april uitspraak kort geding Tata Steel hekelt verplichte camera’s: ’Stop met stelselmatige observatie’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Een camera van de omgevingsdienst wordt geinstalleerd om toezicht te houden op een fabriek van Tata Steel. Ⓒ ANP / HH

HAARLEM - Mogen werknemers van staalfabriek Tata Steel in IJmuiden in beeld worden gebracht door camera’s die buiten het fabrieksterrein zijn opgehangen om milieuovertredingen te constateren? Op die vraag geeft de kortgedingrechter in Haarlem op woensdag 26 april antwoord.