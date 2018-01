Catalaans parlement nog niet bijeen

Spaanse opperrechters hebben in het weekeinde bepaald dat de Catalaanse premier dan aanwezig zou moeten zijn. Maar Puigdemont is eind oktober naar België uitgeweken. In Spanje wordt hij gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden.

Deze afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet maar ook met de regels van het Catalaanse parlement. De verkiezingen die Madrid in december liet houden, hebben echter de machtsverhouding in het Catalaanse parlement niet veranderd. De separatisten hebben met minder dan de helft van de stemmen net als in 2015 toch een kleine meerderheid verworven in het parlement van 135 zetels. Torrent is van de separatistische partij ERC.