Politie houdt verdachte (26) aan na fatale schietpartij in Hoogvliet

De man zit vast en wordt verhoord, schrijft de politie. Het onderzoek naar de schietpartij gaat onverminderd verder.

Bij de schietpartij kwam een 34-jarige man uit Rozenburg om het leven. Het slachtoffer werd dinsdagochtend rond 03.00 uur neergeschoten in een portiek van een wooncomplex aan de Bovensim. Hij raakte zwaargewond en werd gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten.

Bewoners zijn het zat

Bewoners van het appartementencomplex aan de Bovensim konden dinsdagmiddag vanwege het politieonderzoek hun appartement nog niet uit. Het is het zoveelste geweldsincident in de buurt. Bewoners zijn het zat. „Het is eng wat hier vannacht is gebeurd”, zegt de geschrokken flatbewoner Angelo vanaf zijn balkon. „Ik woonde eerst in de stad Rotterdam, maar daar heb ik dit soort dingen nog niet meegemaakt.”

