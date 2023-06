Badgasten op strand Delfzijl bekogelen zeehondenpups met stenen, tot afschuw van zeehondencentrum Pieterburen

Selfies maken met zeehondenpups, de dieren aanraken en aaien of huisdieren te dichtbij laten komen. Badgasten gaan onverantwoord om met jonge zeehonden, die daardoor hun moeder kwijtraken. Maandag kwam daar een nieuw dieptepunt bij op het strand in Delfzijl: medewerkers van zeehondencentrum Pieterburen moesten twee pups redden die met stenen waren bekogeld.

Het Zeehondencentrum kende de huilers al, want eerder die dag hadden medewerkers ze uit het Zeehavenkanaal gehaald om ze naar hun moeder te leiden, maar de jonge beesten zwommen naar het strand van Delfzijl. Daar waren veel zonaanbidders die de huilers optilden en selfies met ze maakten, tot handhaving ingreep. Nadat de dieren met stenen waren bekogeld, namen medewerkers van het Zeehondencentrum ze in veiligheid in Pieterburen.

Pieterburen ving afgelopen twee weken 33 zeehondenpups op

Het gaat vaker mis met huilers. Pieterburen ving afgelopen twee weken 33 pups op, waarvan er tien hun moeder kwijt waren geraakt door wangedrag van mensen. Vorig jaar belandden er in deze periode negentien pups in de opvang, drie daarvan waren van de leg door mensen.

Directeur Niek Kuizenga van de Zeehondenopvang heeft geen idee wat mensen bezielt om stenen te gooien naar zeehondenpups. „Ik kan er alleen maar naar gissen. Een zeehond is een wild dier en bijt van zich af als hij zich bedreigd voelt. Misschien schrokken mensen en wilden ze de pups wegjagen.”

’Een pup moet je gewoon laten liggen’

Hij hekelt hoe strandgangers met de jonge dieren om zijn gegaan. Op sociale media zag hij selfies van mensen die de dieren optilden. „Het is bijzonder kwalijk. Moeder en pup moeten ongestoord hun gang kunnen gaan.”

Zeehondenpups kunnen zonder problemen wel acht uur alleen worden gelaten door hun moeder. „We communiceren al een paar jaar dat je een pup gewoon moet laten liggen. En als je denkt dat er wat loos is, moet je Pieterburen bellen. Dan beoordelen wij of het dier in nood is, maar meestal is er niks aan de hand.”

Kuizenga snapt de neiging van omstanders om zich over een zeehondenpup te willen ontfermen. „Zo’n zeehondje ziet er natuurlijk knuffelbaar en zielig uit, maar heeft juist rust nodig. Mensen moeten ervan afblijven, dan is er niks aan de hand en hoeft zo’n beestje niet naar Pieterburen.”

Met de bekogelde zeehondenpups komt het volgens hem wel goed: „Zeehonden zijn na een paar weken solitaire dieren en hebben dan geen hulp meer nodig van hun moeder. Hier in het centrum krijgen de huilers eten en als we ze na pakweg twee of drie maanden terugbrengen naar zee, hebben ze best een grote overlevingskans.”