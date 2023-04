In Amsterdam al 500.000 kilo afval Koningsdag ingezameld

AMSTERDAM - In Amsterdam is ongeveer 500.000 kilo afval van Koningsdag ingezameld, zo meldt een woordvoerder van de gemeente vrijdag. In de stad is de hele nacht door meerdere ploegen gewerkt om de straten schoon te maken.