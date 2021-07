Ex-vriend krijgt 14 jaar en tbs voor moord op Utrechtse vrouw

Een geheime geluidsopname die het slachtoffer (30) zelf maakte van het laatste gesprek met haar voormalige vriend overtuigde de rechtbank in Utrecht ervan dat K. zijn ex met voorbedachten rade om het leven bracht.

De relatie tussen het 30-jarige slachtoffer en de Utrechter strandde begin vorig jaar. Na een maand radiostilte zocht K. op 12 juni 2020 weer contact om bepaalde zaken zoals openstaande boetes af te handelen en om zijn spullen op te halen. Die app werd door de vrouw niet beantwoord.

Onaangekondigd wachtte hij een dag later de vrouw op bij haar woning in de wijk De Meern. Toen zijn ex in de loop van de avond thuiskwam, gingen de twee naar binnen voor een gesprek.

Conversatie heimelijk opgenomen

Het slachtoffer nam die conversatie heimelijk op met haar mobiele telefoon. In de 117 minuten durende opname was na 20 minuten te horen hoe K. de vrouw vertelde dat hij al eerder bij haar op de stoep had gezeten met een doorgeladen pistool. „Ik heb niets te verliezen, ik schiet je zo door je kanis heen”, zei K.

Na bijna twee uur wilde de vrouw het gesprek stoppen en liep weg, waarop K. een vuurwapen pakte en dat op haar richtte. „Doe normaal David”, waren de laatste woorden van het slachtoffer, waarna het eerste schot klonk en K. het pistool doorlaadde en weer vuurde. Daarna schoot hij de vrouw „uit genade” meermaals van dichtbij door het hoofd.

„Al een paar weken vóór de schietpartij was de man van plan het slachtoffer te doden”, oordeelde de rechtbank waarom sprake was van moord en niet van doodslag, zoals de advocaat had bepleit. „Uit het feit dat hij op 13 juni bewust een geladen vuurwapen meenam en pas schoot nadat zij hem afwees door het gesprek te beëindigen, leidt de rechtbank af dat hij zijn eerdere voornemen alsnog heeft uitgevoerd.”