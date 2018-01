Frankrijk onderzoekt ’Nutella-rellen’

In Frankrijk heeft men strikte regels betreffende de kortingen die retailers op producten kunnen toepassen buiten de officiële salesperiodes.

Vorige week gaf Nutella fikse korting op hun potten en dat leidde tot rellen in Franse supermarkten. De zeventig procent korting zorgde ervoor dat mensen elkaar aan de kant duwden en met elkaar gingen vechten om de chocoladepotten te bemachtigen. De politie moest er op meerdere plaatsen aan te pas komen om de orde te herstellen.

Bebloede hand

De supermarkt Intermarché bood potten Nutella aan voor 1,40 euro, de normale prijs is 4,50 euro. Dat zorgde voor vreemde taferelen.

„Ze gedroegen zich als dieren. Een vrouw werd aan haar haar getrokken. Een oudere vrouw ging er vandoor met een doos op haar hoofd, weer iemand anders had een bebloede hand”, aldus een geschrokken klant.

Spijt

Een medewerker van een Intermarché vertelde aan de regionale krant Le Progrès dat het moeilijk was om iets aan het geweld te doen: „We deden onze best om tussen de klanten in te komen maar wij werden aan de kant geduwd.”

Intermarché zei dat ze spijt had van het geweld van donderdag, maar benadrukte dat de korting unaniem was besloten.