Wrak Titanic wordt weggevreten door bacterie

Volgens Stephenson zijn grote delen verloren gegaan, onder andere door metaaletende bacteriën die zich tegoed doen aan het schip. Daarnaast hebben de sterke zeestroming en de corrosie ook een aandeel in het vergaan van het wrak. „Ik ben geschrokken van hoe sommige delen van het schip er tijdens de duik uitzagen”, zegt hij tegen de BBC.

De verwachting is dat er over twintig tot dertig jaar het hele wrak verdwenen is, omdat de metaaletende bacteriën zo’n 180 kilo metaal per dag opslokken. Van met name de hutten van officieren en de kapitein is weinig meer over. „Een van de favoriete beelden onder Titanic-liefhebbers is het beeld van de badkuip van de kapitein. Dat deel is nu helemaal weg”, aldus Stephenson.

Omdat de duikomstandigheden zwaar zijn en het wrak moeilijk te bereiken is, gebeurt het niet vaak dat er afgedaald wordt naar de bodem van de Atlantische oceaan. Toch is het duikteam de afgelopen tijd zo’n vijf keer afgedaald en worden de videobeelden van de expeditie gebruikt voor een documentaire.