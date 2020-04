Iraanse kennismigrant blijft vastzitten voor doden echtgenote

Volgens advocaat mr. Gerard Spong is het echter nu al overduidelijk dat zijn cliënt met succes een beroep kan doen op noodweer of noodweerexces. „Dat ligt er duimendik bovenop.”

Het rapport dat is opgesteld over de verwondingen bij de verdachte, toont dat volgens de raadsman ook aan. „Er was sprake van een buitengewoon agressieve vrouw die er zelfs niet voor terugdeinsde om haar man te bijten”, aldus de advocaat dinsdag tijdens een pro formazitting.

De politie vond eind november het levenloze lichaam van Negar Karooji (23) in een torenflat aan de Perengaarde in nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Uit onderzoek bleek dat zij al een week eerder door verwurging om het leven was gekomen.

Ruzie

De vrouw was uitgehuwelijkt en twee maanden voor haar dood bij haar echtgenoot Seyedmatin H. (28) ingetrokken. De man woonde al bijna vijf jaar in ons land en studeerde aan de TU in Delft.

Volgens andere bewoners van het appartementencomplex had het stel vaak ruzie. De officier van justitie erkent dat de verhouding allesbehalve vlekkeloos verliep. „Er was sprake van een problematische relatie met zeker ook agressie van de kant van het slachtoffer.”

Het verzoek van de verdediging om de voorlopige hechtenis van H. op te heffen, werd door de rechtbank afgewezen. Volgende maand zal H. nog worden gehoord op de plek van het misdrijf. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal vermoedelijk in juli plaats hebben. Dan zal H. ook een verklaring afleggen waarom hij het stoffelijk overschot van zijn vrouw nog bijna een week in de woning heeft laten liggen zonder de politie in te schakelen.