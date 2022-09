Politie lost schot en houdt jongens (13 en 15) met neppistolen aan

Binnenland

Rotterdammer (31) opgepakt voor ontvoering Fransman: lag vastgebonden in badkamer

De politie heeft afgelopen vrijdag een 31-jarige man uit Rotterdam opgepakt op verdenking van het ontvoeren van een Fransman, zo meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het slachtoffer werd met handen en voeten aan elkaar getapet gevonden in een badkamer in een woning in de wijk Oosterflank in Rotte...