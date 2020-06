Segers: corona-spoedwet zo niet goed genoeg

Ⓒ ANP

HILVERSUM - De corona-spoedwet die het kabinet op korte termijn wil laten ingaan ’behoeft echt verbetering’, vindt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. „Ik denk dat er breder in de coalitie een gevoel is van: deze wet gaat in deze vorm niet door”, zegt de voorman van de kleinste regeringspartij.