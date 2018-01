Instagram-babe woest: ’Zomaar uit vliegtuig gezet’

Haar vlucht van Miami naar New York had al twee uur vertraging toen de fitnessbabe besloot op te staan om iets in haar tas te stoppen. Toen de stewardess de Amerikaanse vroeg om weer te gaan zitten, ontstond er een discussie. Er zaten namelijk nog twee mensen op het toilet, waardoor het toestel sowieso niet had kunnen opstijgen, aldus het model.

’Niets verkeerd gedaan’

Selter (24) deelde met haar bijna 1,2 miljoen volgers op Twitter hoe de American Airlines-stewardessen, de piloot en vervolgens agenten naar haar stoel komen. Op een van de filmpjes is te zien dat de babe en haar vriendin het vliegtuig hebben verlaten en worden omringd door agenten en luchtvaartpersoneel. „Ik heb niets verkeerd gedaan”, aldus het model.

American Airlines heeft gereageerd en claimt het model een hotel te hebben aangeboden. Volgens Selter is dat niet waar. „Ze zeiden niet meer verantwoordelijk voor ons te zijn en dat we op het vliegveld mochten slapen.”