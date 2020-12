LIVE | Aantal besmettingen daalt voor eerst in weken, maar effect lockdown nog onduidelijk

In Nederland zijn afgelopen week minder coronagevallen vastgesteld dan in de week ervoor. Het is de eerste daling in een paar weken tijd, maar het is nog niet duidelijk wat de daling betekent.

De exacte weekcijfers komen dinsdagmiddag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut meldt dan ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames geregistreerd zijn, en of het zogeheten reproductiegetal is veranderd. Het zijn de laatste weekcijfers van 2020, het jaar waarin het virus naar Nederland kwam. Meer dan 770.000 mensen zijn besmet geraakt, maar vermoedelijk meer, en van ruim 11.000 Nederlanders is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.

Vorige week meldde het RIVM 82.340 registraties van positieve tests in de zeven dagen ervoor. Een week eerder waren 58.412 besmettingen aan het licht gekomen.

Vertekend?

In de zes dagen na de vorige update zijn 59.874 positieve tests geregistreerd, gemiddeld net geen 10.000 per dag. Dan zou het weekcijfer kunnen uitkomen op ongeveer 70.000. Dat getal kan echter vertekend zijn door de kerstdagen. Het is niet bekend of minder mensen zich hebben laten testen vanwege de feestdagen. Als dat wel zo is, valt uit de cijfers nog niet te concluderen of de coronamaatregelen van twee weken geleden beginnen te werken.

Het RIVM meldde vorige week ook 472 sterfgevallen, 1549 opnames op verpleegafdelingen en 287 opnames op de intensive cares. Dat was allemaal hoger dan in de week ervoor. Het reproductiegetal stond vorige week op 1,25, een fractie hoger dan de week ervoor. Dat cijfer wil zeggen dat iedere 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 125 anderen besmetten.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Na een daling van vier dagen op rij is het aantal besmettingen in Duitsland weer iets gestegen

Sinterklaas bezoekt verzorgingstehuis, 24 bewoners overlijden aan corona

In Suriname komt voorlopig geen totale lockdown, het uitgaansverbod blijft

Spanje gaat register bijhouden met vaccin-weigeraars

Duitse zorgmedewerkers krijgen overdosis coronavaccin

Financieel-economisch:

Sport:

Neymar maakt tongen los met oudjaarsfeest: ’150 gasten moeten telefoons inleveren’

Irene Schouten is niet bang, maar vreest alleen de bubbel

Entertainment/persoonlijk: