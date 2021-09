Premier in vizier criminelen

Dit melden goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf. Volgens een ingewijde zijn zogenoemde ’spotters’ in de omgeving van de VVD-leider gesignaleerd. Het zou daarbij gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de Mocro-maffia.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, formeel verantwoordelijk voor het onderzoek naar de dreiging in de richting van de minister-president, onthoudt zich van commentaar.

Bekend is dat een doelwit van een aanslag uit deze criminele hoek eerst door ’spotters’ wordt geobserveerd, voordat zogenoemde ’hitters’ (onderwereldjargon voor huurmoordenaars) toeslaan. Dat gebeurde onder andere bij de moordaanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Fiets

Demissionair premier Rutte is al jaren wars van persoonsbeveiliging en beweegt zich het liefst per fiets door Den Haag. Sinds de informatie over de premier bekend is, wordt hij extra beveiligd met zichtbare en onzichtbare maatregelen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil niet ingaan op de verscherpte beveiliging van Rutte. „Over veiligheidssituaties en beveiligingsmaatregelen doen we nimmer uitlatingen”, aldus een woordvoerder van de RVD. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid doet desgevraagd geen mededelingen.

Ons land kent een lange rij personen die vanwege dreiging uit de hoek van de cokemaffia worden beveiligd. Het gaat daarbij om rechters, advocaten, journalisten, justitiemedewerkers en familieleden.

Misdaadanalisten van de politie menen dat vooral bij de aanslagen op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries, sprake is van een tactiek die narco-terroristen toepassen om angst te zaaien en de samenleving te destabiliseren. Een aanslag op of kidnapping van Rutte zou daar ook in passen.

De beveiliging van onder anderen politici en rechters wordt georganiseerd vanuit het stelsel bewaken en beveiligen. Hierbij zijn veel partijen betrokken, zoals politie, OM, lokale besturen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ministeries en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De NCTV is verantwoordelijk voor het stelsel en het gezag berust bij de minister van Justitie en Veiligheid.

Omdat naar verwachting steeds vaker een beroep op deze vorm van persoonsbeveiliging gedaan zal worden, krijgt het ministerie van Justitie en Veiligheid hiervoor aanzienlijk meer budget.