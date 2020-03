Kamer in debat over aanpak coronacrisis

LIVE – Verslaggever Alexander Bakker is bij het debat aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

Verder zullen er waarschijnlijk kritische vragen worden gesteld over het gebrek aan coronatesten en het verschil tussen aan de aanpak in de noordelijke provincies en de rest van Nederland. Gisteren had voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care kritiek op het gebrek aan regie bij het herverdelen van coronapatiënten over ziekenhuizen boven de rivieren. Ook hier zullen naar verwachting de nodige kritische noten over worden gekraakt.

Vorige week woensdag was er ook een debat in de Tweede Kamer, dat mondde uit in een marathonvergadering van tien uur. Veel te lang, vonden zowel de volksvertegenwoordigers als de aanwezige ministers. Kamervoorzitter Arib wil het donderdag minder lang laten duren. Het is de bedoeling dat het rond 14.00 uur is afgelopen. De Kamer gaat daarna nog stemmen over de miljardenpakketten voor de economie.